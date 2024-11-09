Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabay hakkında görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından yaptığı bazı paylaşımlara ilişkin "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karabay, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Karabay, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ile "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

REKLAM Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin "Esenyurt Belediye binası kapıları 30 polis eşliğinde kırıldı." şeklindeki paylaşımının gerçeğe aykırı olduğu ve bu haliyle kamu barışını bozmaya elverişli, gerçeğe aykırı olan bilgiyi alenen yaydığı kaydedildi. Şüphelinin başka bir paylaşımında da Özer hakkındaki soruşturma neticesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile Başsavcıvekili Can Tuncay'ın isimlerini hedef gösterecek şekilde açıkça yazmak suretiyle hüviyetlerini açıkladığı ve böylece kamu görevi nedeniyle terör örgütlerine hedef gösterir şekilde paylaşımda bulunduğu da sevk yazısında yer aldı.