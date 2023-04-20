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Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı

Gazeteci Serdar Akinan, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada 2 kez karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı

Son dakika: Gazeteci Serdar Akinan serbest bırakıldı
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DHA

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla halka yanıltıcı bilgi yaydığı iddiasıyla gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen gazeteci Serdar Akinan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Serdar Akinan dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çanakkale Ayvacık'ta gözaltına alındığını duyurmuştu.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Akinan işlemlerinin bitmesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Akinan, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada 2 kez karakola imza verme şartıyla Akinan'ı serbest bıraktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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