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Haberler Gündem Güncel Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda 2 tutuklama
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Gazeteci Sinan Aygül’e saldırı olayında yeni gelişme

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül, bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Aygül, Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı yapan belediye personeli ve olayda yer alan polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis memuru E.K. ve belediye çalışanı Y.B. “kasten yaralama’ suçundan tutuklandı

Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda 2 tutuklama

Bitlis’te saldırıya uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül olayında yeni gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygül, saldırıya uğradığını belirtti. Açıklamasında saldıranlardan birinin Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması olduğunu belirterek, "Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek, ‘Bir daha Başkan hakkında yazarsan geberirsin’ diye tehditler ettiler" ifadesini kullandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ortaya çıkan dehşet görüntülerinde Aygül, yürürken daha sonra belediye personeli olduğu belirlenen Y.B tarafından saldırıya uğruyor. Araya giren vatandaşları ise polis memuru olduğu belirlenen E.K., engelleyerek kimseyi yaklaştırmadığını görüldü. Bu olayın ardından Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti. Şüpheli Y.B. ile polis memuru E.K.'yı gözaltına aldı. Valilik yaptığı açıklamada olayda yer alan polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memurunun açığa alındığı bildirildi.

TUTUKLANDILAR

İlçe emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Savcılık şüpheli polis memuru E.K. ile belediye çalışanı Y.B.'yi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. İki şüpheli ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

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