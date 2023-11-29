Haberler Yaşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden önceki son arzusu neydi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden önceki son arzusu neydi? Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında kuru fasulye ya da yağlı fasulye yemeklerinin yer aldığı biliniyor. Atatürk hayata gözlerini yummadan önce yaverinden daha önce hiç tatmadığı bir yiyecek istemiştir. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden önceki son arzusu Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 09:17 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:17 facebook

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YAĞLI FASULYEYİ ÇOK SEVERDİ Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında kuru fasulye, yağlı fasulye, karnıyarık ve bamya gibi lezzetler yer alıyordu. Yoğunluğundan dolayı yemek saatlerinde aşçılar tarafından mutfakta sürekli yağlı fasulye pişiriliyordu. Yağlı fasulyenin yanında ise yemeyi en sevdiği yemek pirinç veya bulgur pilavıydı

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Gece geç saatlerde ise acıktığında yağlı ve ağır yemekler yerine daha hafif olan peynirli omleti tercih ediyordu. Kahvaltıda da peynirli omlet yemeyi seven Atatürk, yemeğe çok düşkün biri değildi.