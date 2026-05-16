        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Gaziantep FK: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

        Gaziantep FK: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Davie Selke ile Eldor Shomurodov'un (p)kaydettiği gollerle kazanarak sezonu 57 puanla 5. sırada bitiren Başakşehir, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un Konyaspor'u yenmesi halinde UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Gaziantep FK ise 37 puanla 12. sırada kaldı.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 22:30 Güncelleme:
        Başakşehir, Avrupa umudunu korudu!

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Başakşehir oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6'da Davie Selke ve 22. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov attı. Ev sahibinin tek golünü ise 59. dakikada Christopher Lungoyi kaydetti.

        BAŞAKŞEHİR, AVRUPA ŞANSINI SÜRDÜRDÜ

        Bu sonucun ardından Başakşehir, 57 puanla ligi 5'inci sırada bitirdi.

        Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u yenmesi durumunda Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

        Gaziantep FK ise sezonu 37 puanla 12. sırada tamamladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Dursun Özbek 7 programı açıkladı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        5 yıllık kabus!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
