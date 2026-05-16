Gaziantep FK: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Davie Selke ile Eldor Shomurodov'un (p)kaydettiği gollerle kazanarak sezonu 57 puanla 5. sırada bitiren Başakşehir, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un Konyaspor'u yenmesi halinde UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Gaziantep FK ise 37 puanla 12. sırada kaldı.
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 22:30
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Başakşehir oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6'da Davie Selke ve 22. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov attı. Ev sahibinin tek golünü ise 59. dakikada Christopher Lungoyi kaydetti.
BAŞAKŞEHİR, AVRUPA ŞANSINI SÜRDÜRDÜ
Bu sonucun ardından Başakşehir, 57 puanla ligi 5'inci sırada bitirdi.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u yenmesi durumunda Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.
Gaziantep FK ise sezonu 37 puanla 12. sırada tamamladı.
