Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve 7 maç sonra galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kacper Kozlowski ve 36'da Mohamed Bayo kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 16. dakikada Adrian Benedyczak'tan geldi.
Bu sonucun ardından G.Antep FK 7 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
Ligin 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.