        Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU (Gaziantep FK 7 maç sonra kazandı) - Kasımpaşa Haberleri

        Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve 7 maç sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 22:03 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:03
        Gaziantep FK 7 maç sonra kazandı!
        Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kacper Kozlowski ve 36'da Mohamed Bayo kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 16. dakikada Adrian Benedyczak'tan geldi.

        Bu sonucun ardından G.Antep FK 7 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

        Ligin 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

