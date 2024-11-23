Gaziantep FK: 3 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, evinde Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Kacper Kozlowski, Deian Sorescu ve David Okereke'nin golleriyle farklı kazanan Gaziantep FK, puanını 16'ya yükseltti. Başakşehir ise haftayı 15 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Gaziantep FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28'de Kacper Kozlowski, 45+3'te Deian Sorescu ve 75. dakikada David Okereke attı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 16'ya yükseltirken, Başakşehir ise 15 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Siyahlılar, Fenerbahçe'ye konuk olacak. İstanbul temsilcisi, evinde Göztepe'yi ağırlayacak.