Süper Lig'in 20. haftasında lider Sivasspor, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Yiğidolar şok bir yenilgi alırken rakibine 5-1 kaybetti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu sonuçla 11 maç aranın ardından yenilgiyle tanıştı.

MAXIM COŞTURDU

Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi, 4'te Maxim ile öne geçti. Hakan Arslan 31'de skoru eşitlerken 39'da Muhammet Demir, rakibinden gelen topun ayağına çarpmasıyla Gaziantep'i yeniden üstünlüğe taşıdı: 2-1. 44'te yine sahneye çıkan Maxim, muhteşem bir vuruşla skoru 3-1 yaptı ve ilk yarı böyle noktalandı.

İKİNCİ YARIDA DA ANTEP FIRTINASI

Gaziantep fırtınası, ikinci yarıda da hız kesmedi. 78. dakikada Diarra durumu 4-1'e getirirken 86'da Kenan Özer skoru ilan etti: 5-1.

Sivasspor 41 puanda kalırken Gaziantep FK, 27 puana yükseldi.