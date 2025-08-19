Habertürk
        Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi

        Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 16:38 Güncelleme: 19.08.2025 - 16:38
        Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Burak Yılmaz dönemi resmen başladı. Güneydoğu Anadolu ekibi, İsmet Taşdemir'den boşalan göreve genç teknik adamın getirildiğini duyurdu.

        Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır."

        Gaziantep FK, İsmet Taşdemir yönetiminde başladığı sezonun ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılmıştı.

