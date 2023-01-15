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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, 19. hafta maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp hem derbi yenilgisini unutturmak hem de lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 4'e indirmek istiyor. Zorlu maç öncesi teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam Gaziantep FK'ye konuk olacak.
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    Geçtiğimiz hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. 
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    LİGDE 7. RANDEVU

    Fenerbahçe ile Gaziantep FK oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig’de 7. kez rakip olacak. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. 
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    Bu maçlarda Fenerbahçe’nin 16 golüne, Gaziantep FK 9 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep’te oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-2 kazanırken, İstanbul’da da Fenerbahçe aynı skorla rakibini yendi.
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ALTAY
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    OSAYI
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    SERDAR AZİZ
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    SZALAI
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    FERDİ
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ARAO
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    CRESPO
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ZAJC
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    ROSSI
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    BATSHUAYI
  • Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

    KING

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