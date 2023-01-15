LİGDE 7. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig’de 7. kez rakip olacak. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti.