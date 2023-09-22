Gaziantep FK - İstanbulspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u Draguş ve Ajeti'nin golleriyle 2-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği İstanbulspor’u 2-0'lık skorla mağlup etti. Gaziantep FK, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanıştı.
24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Vefa Temel'in ara pasında kale önünde topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Nita, eliyle topu ceza sahasının yanına doğru çevirdi.
40. dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan yaptığı atağında Rroca'ın ortaladığı topa ceza sahasında Loshaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'nin sağ kanattaki atağında ceza sahasına sokulan Furkan Soyalp'ın çektiği şutta, kale çizgisindeki Okan Erdoğan topu ayağıyla uzaklaştırdı.
57. dakikada İstanbulspor'un rakip ceza sahası dışı sol çaprazından Ethemi ile kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.
65. dakikada Gaziantep FK'nın Gradel ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek kornere çıktı.
69. dakikada Gradel'in çalımlarının ardından verdiği pasla buluşan Maxim'in rakibini ekarte ettikten sonra uzak köşeye yerden vuruşu az farkla auta çıktı.
74. dakikada Markovıc'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pasta topa iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşu kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0
82. dakikada savunmanın hatasıyla topa sahip olan Mustafa'nın ceza sahasına girdikten sonra içerideki Markovıc'e pas verdi, Markovıc topu dışarı gönderdi.
90+5. dakikada Markovıc'ın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ajeti, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından ağlara gönderdi. 2-0