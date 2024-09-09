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        Tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı

        Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:37
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        Tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı
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        Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı.

        İlçede 26 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan kırmızı biberde bu yıl 53 bin ton rekolte bekleniyor.

        Hasadı devam eden İslahiye biberinin tarladan sofraya zorlu yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.

        Yelliburun Mahallesi'nde kırmızı biber üreticisi ve işletme sahibi Mehmet Günebakan, gazetecilere, tescilli İslahiye biberinin dalından sofralara zahmetli yolculuğunun ardından salça olarak sofralara geldiğini söyledi.

        Özenle yetiştirilen ve tarladan toplanıp yıkanan biberlerin çekirdeklerinin çıkarılmasının ardından makinelerde çekildiğini aktaran Günebakan, güneşte kurutulduktan sonra satışa sunulduğunu belirtti.

        Acı ve tatlı biberlerden ürettikleri salçanın Türkiye ve yurtdışında pazar bulduğunu dile getiren Günebakan, "Bu ürünlerimizi, Hollanda başta olmak üzere Almanya, Birleşik Arap Emirliği, Dubai ve iç pazara satıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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