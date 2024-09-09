Gastronomi kenti Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin salça yolculuğu başladı.

İlçede 26 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan kırmızı biberde bu yıl 53 bin ton rekolte bekleniyor.

Hasadı devam eden İslahiye biberinin tarladan sofraya zorlu yolculuğu başladı. İşçiler tarafından toplanan biberler, evlerde ve fabrikalarda salça yapılıyor.

Yelliburun Mahallesi'nde kırmızı biber üreticisi ve işletme sahibi Mehmet Günebakan, gazetecilere, tescilli İslahiye biberinin dalından sofralara zahmetli yolculuğunun ardından salça olarak sofralara geldiğini söyledi.