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        Gaziantep'te kırsaldaki çiftçi kadınlar ev ekonomisini kalkındırıyor

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan çiftçi kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:43
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        Gaziantep'te kırsaldaki çiftçi kadınlar ev ekonomisini kalkındırıyor
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan çiftçi kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

        Tarımdan hayvancılığa, çiftçilikten besiciliğe kadar kırsal yaşamda kadınların aktif rol aldığı Gaziantep'in Muhacir Osman Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınlar evlerini geçindiriyor.

        Bahçesine ektiği biber ve domatesleri salça, ineklerinin sütünü peynir ve yoğurt yapan kadınlar sabahın erken saatlerinde kalkarak iş başı yapıyor. Doğal ortamda el yapımı olarak yapılan ürünler ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

        Çocukluğundan beri ailesinden gelen çiftçiliği yapan 75 yaşındaki Esma Yıldırım AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana tarımın içinde olduğunu, ilkokulu beşinci sınıfa kadar okuduktan sonra tarladan ayrılmadığını söyledi.

        - "Ailecek hepimiz çalışıyoruz"

        Çiftçiliğin yorucu olduğunu ancak geçimlerini bu şekilde sağladıklarını belirten Yıldırım, "Oğlum tarlaları sürüyor, tohum ekiyor, onlar yetişince biçer ile biçtiriyoruz. Bahçe işlerini yapıyoruz, çitil dikiyoruz. Gübresi bakımlarını yapıyoruz. Biberin domatesin salçasını çıkarıp satıyoruz. Sabah erkenden kalkıyoruz. Ailecek genç çocuk hepimiz yapıyoruz bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

        Yıldırım, gübre ve mazot konusunda Şahinbey Belediyesinden destek aldıkların da anlatarak, kendilerini kalkındıran ve destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

        Tarımın içinde 17 yıldır yer alan Ümmü Gülsüm Şahin de "Domates biber patlıcan yetiştiriyoruz. Bunlar çok zor süreçlerden geçiyor hepsi emek. Çocuklarımıza kadar hepsi gelip bize destek oluyor burada çalışıyorlar. Evde hayvanlarımız var onlara bakıyoruz. Bu şekilde kendi paramızı kazanıyoruz." diye konuştu.

        Bahçe yaparak ev ekonomisine katkı sunan Feride Ekiciler ise çitil diktiğini ve buradan yetiştirdiği ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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