Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 1 saat süren antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından aktivasyon çalışmaları yaptı.
Kırmızı siyahlı ekip, RAMS Başakşehir ile 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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