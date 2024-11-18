Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Kırmızı siyahlı ekip, RAMS Başakşehir ile 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 1 saat süren antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından aktivasyon çalışmaları yaptı.

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