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        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:42
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        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde 1 saat süren antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından aktivasyon çalışmaları yaptı.

        Kırmızı siyahlı ekip, RAMS Başakşehir ile 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri

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