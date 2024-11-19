Gaziantep'te "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" yapıldı

Gaziantep'te "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Buluşmaları" Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 9 ilden çocukların katılımıyla yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gaziantep'teki bir otelde "25. Ulusal Çocuk Forumu Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" düzenlendi.

Kentte "Çocuk İçin Katılım ve Savunuculuk" temasıyla açılışı yapılan forum, çocukların haklarına ilişkin farkındalık yaratmak, onların görüşlerini almak ve bu görüşleri, çocuk hakları açısından daha kapsayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak, onların hakları konusunda savunuculuk yapmak ve çözüm önerileri geliştirmek için çalışmalar yapıldığı, katılımcı çocukların çocuk hakları bakış açısıyla deneyimlerini paylaştığı belirtildi.