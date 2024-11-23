Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalışır
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ndiaye (Dk. 84 Mandouki), Sorescu, Kozlowski (Dk. 84 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 89 Furkan Soyalp), Mustafa Eskihellaç, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Okereke), Lungoyi (Dk. 89 Kenan Kodro)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lima, Opoku, Hamza Güreler, Duarte, Berkay Özcan (Dk. 45 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 45 Crespo), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 45 Pelkas), Serdar Gürler (Dk. 77 Keny), Deniz Türüç (Dk. 32 Figueiredo) Piatek
Sarı kartlar: Dk. 58 Kozlowski, Dk. 90+5 Okereke (Gaziantep FK), Dk. 71 Piatek (RAMS Başakşehir)
Goller: Dk. 27 Kozlowski, Dk. 45+3 Sorescu, Dk.75 Okereke (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.