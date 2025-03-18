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        Deprem bölgesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:39 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:39
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        Deprem bölgesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Şanlıurfa Yeni Mezarlık içerisindeki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, anıta çelenk sundu.

        Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Vali Şıldak, Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

        "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin inanç, azim ve fedakarlıkla neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiği, dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir destandır. Bu destan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün liderliği, Mehmetçiklerimizin sarsılmaz imanıyla binlerce şehit verme pahasına dönemin en güçlü ordularını darmadağın ederek kazanılmış bir mücadeleyle yazılmıştır. Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin hürriyet için bu destanı vatan toprağına kanlarıyla yazan kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

        Şıldak ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerini ziyaret etti, mezarlara karanfil bıraktı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Vali Ünlüer, burada yaptığı konuşmada, Türk ve dünya tarihinde silinmez bir iz bırakan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılını, aynı gurur ve heyecanla milletçe idrak edildiğini söyledi.

        Protokol üyeleri daha sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        - Malatya

        Malatya Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehit, gazi dernekleri ile siyasi partilerin temsilcileri Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin azmin, inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin adı olduğunu söyledi.

        Yavuz, "Koca Seyit'in sırtladığı mermiler, Yahya Çavuş ve arkadaşlarının direnci, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün liderliği bizleri bu toprakların hangi bedellerle vatan yapıldığını göstermektedir." diye konuştu.

        Törene, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

        - Kilis

        Kilis Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikte düzenlenen törende, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Kilis Valisi Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti, dua okudu.

        Törenlere, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askeri yetkililer ve kurum müdürleri de katıldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman Şehitliği'nde düzenlenen programda, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tuğgeneral Üzeyir Durmuş anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programa, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

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