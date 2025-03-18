Deprem bölgesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şanlıurfa Yeni Mezarlık içerisindeki şehitlikte düzenlenen törende, Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, anıta çelenk sundu.

Saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Şıldak, Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Çanakkale Zaferi, Türk milletinin inanç, azim ve fedakarlıkla neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiği, dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir destandır. Bu destan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün liderliği, Mehmetçiklerimizin sarsılmaz imanıyla binlerce şehit verme pahasına dönemin en güçlü ordularını darmadağın ederek kazanılmış bir mücadeleyle yazılmıştır. Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin hürriyet için bu destanı vatan toprağına kanlarıyla yazan kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz."

Şıldak ve beraberindekiler daha sonra şehit kabirlerini ziyaret etti, mezarlara karanfil bıraktı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Vali Ünlüer, burada yaptığı konuşmada, Türk ve dünya tarihinde silinmez bir iz bırakan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılını, aynı gurur ve heyecanla milletçe idrak edildiğini söyledi.