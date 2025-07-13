Kıbrıs gazisi, yarım asırlık otomobiliyle gazilik hatıralarını yaşatıyor

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Özkan Yeşilova, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görüp hayran kaldığı otomobilin aynısını satın alarak yaklaşık yarım asırdır hem gazilik hatıralarını yaşatıyor hem de nostaljiye yolculuk yapıyor.

Yeşilova, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı ve 15 ay görev yaptı.

Harekat sırasında görüp büyük hayranlık duyduğu otomobile sahip olmayı hayal eden Yeşilova, terhis olduktan sonra aynı model otomobili satın aldı.

Yıllardır gözü gibi baktığı otomobiliyle Gaziantep sokaklarında dolaşan Yeşilova, gazilik hatıralarını yaşatmaya devam ediyor.

- "Arabaya büyük bir sevgim ve aşkım var"

Özkan Yeşilova, AA muhabirine, otomobiliyle arasında duygusal bir bağ oluştuğunu söyledi.

Otomobiline adeta gözü gibi baktığını anlatan Yeşilova, şunları kaydetti:

"Bu arabaya büyük bir sevgim var, yani aşk diyelim. İlk çıktığı günden beri seviyorum. Bana zaman zaman 'Sat, yerli bir araba al.' diyenler oldu ama satmadım. Arabam artık klasik ve şu anda antika. Şimdiyse herkes 'İyi ki satmamışsın.' diyerek takdir ediyor. Trafiğe çıktığımda insanlar gülümsüyor, el sallıyor, ilgi gösteriyor. Bu da beni çok mutlu ediyor."

Otomobilinin camında taşıdığı Muharip Gaziler Derneği armasıyla ayrı bir gurur yaşadığını dile getiren Yeşilova, o günlerin zorlu ama unutulmaz anılarını otomobiliyle yeniden yaşadığını belirtti.

Aracını sakınarak kullandığını ifade eden Yeşilova, "Eskiden arabayla şehir dışına çıkardım ama artık yapmıyorum. Parça bulmak zorlaştı, zarar gelmesinden endişe ediyorum. Arabamı satmamamın nedeni sadece bir araç değil, bu bir sevda. Gazilikle birlikte yaşayan, o yılların ruhunu taşıyan bir araba." dedi.

Otomobilin bakımına büyük önem verdiğini anlatan Yeşilova, "Arabamın bir cıvatasına kadar her parçası orijinaldir. Orijinal olmayan bir şey takmam." ifadesini kullandı.