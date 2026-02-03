Habertürk
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 03.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:47
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda 162 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin narkotik köpeğinin desteğiyle belirlenen adreslerde arama yaptığı, aramalarda bidonlara konulmuş sıvı sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği ve gözaltına alınan şüphelilerin emniyete, ardından adliyeye sevk edildiği anlar yer aldı.

