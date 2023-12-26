Gaziantep ilçeleri: Gaziantep ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Doğu'nun Paris'i olarak da adlandırılan Gaziantep, bulunduğu bölgeye göre oldukça gelişmiş bir şehrimizdir. Halk arasında Antep olarak da anılan şehir, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kesişme noktasında yer almaktadır. Tarihi yapısı ile özellikle turistik amaçlı geziler için tercih edilen bir şehirdir. Gaziantep ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

Yöresel lezzetlerin başlıca adresi ve tarihi dönemlerin en ince detaylarını yansıtan yapılara sahip olan Gaziantep şehrimiz, ülkemizin sanayi ve ticaretinde de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bunun sebeplerinden biri Gaziantep'in Anadolu ile Orta Doğu arasında bir konumda bulunması ve liman kentlerine olan yakınlığı sayılabilmektedir. Şehrin bilinen en eski adı Romalılar tarafından verilen Antiochia ad Taurum'dur. Antiochia ad Taurum, Latince Torosların karşısındaki Antakya anlamına gelmektedir. Sonraları şehre ele geçiren Araplar şehre Ayıntap ismini vermiştir. Ayıntap zaman içerisinde Antep, Entep ve Antap gibi farklı isimler almıştır. Bu adlardan en yaygını ise Antep’tir. 1921'de çıkarılan bir yasa ile Antep'e Gazi unvanı verilmiş ve bugünkü Gaziantep adına kavuşmuştur. Gaziantep’in toplam 9 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin 2’si merkez ilçedir. İşte, Gaziantep’in ilçeleri:

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Merkez İlçeler:

Şahinbey

Şehitkamil

Diğer İlçeler:

Araban

İslahiye

Karkamış

Nizip

Nurdağı

Oğuzeli

Yavuzeli

Gaziantep'in İlçeleri

Güneydoğuda şehir olarak en fazla nüfusu barındıran Gaziantep ilçemiz, Şehitkamil ve Şahinbey olmak üzere iki metropol ilçeye ayrılmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise 6. büyük kenti olan Gaziantep, Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biridir. Taş, Kalkolitik, Bakır, Hitit, Mitani, Asur, Roma, Bizans, İslam, Türk-İslam dönemlerine ilişkin kalıntılara şehrin her köşesinde rastlanılır. 1.Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep ve yöresi, eşsiz kahramanlığı ve savunmasıyla tüm dünyada hayranlık uyandırmıştır. TBMM Antep’e bu başarısından dolayı 8 Şubat 1921 tarihinde Gazilik unvanı vermiştir. Gaziantep’in toplam 9 ilçesi vardır. Bu ilçeler şunlardır: Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli.

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Gaziantep Merkez İlçeleri

Gaziantep, Türkiye sanayisi ve ticaretinde de çok önemli bir yer tutar. Rumkale ve Gaziantep Kalesi şehrin simgeleri arasında sayılabilir. Sanayi ve gelişmişlik bakımından ilk sıralarda yer alan şehir, hala yaşanılan en eski kentlerden biridir. Tarih boyunca farklı medeniyetlere kucak açan şehrin pek çok tarihi kalıntıları bulunmaktadır. Bu kalıntılara şahit olmak isteyen turist ve gezginler bölgeyi sıklıkla ziyaret ederler. Nüfus dağılımı %50,48 erkek ve %49,42 kadın şeklinde olan Gaziantep'in güncel nüfusu 2.154.051 olarak açıklanmıştır. Gaziantep’in iki merkez ilçesi yer almaktadır. Bu merkez ilçeler şunlardır:

Merkez İlçeler:

Şahinbey

Şehitkamil

Gaziantep İlçeler Haritası

Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve sınıra olan mesafeleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Görsel destek araçlarından en önemlisi şüphesiz ki haritalardır. Haritalar görsel hafımız üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Böylelikle ilçelerin birbirlerine olan mesafelerine ve yüz ölçümlerine ulaşım sağlayabilirsiniz. İşte, Gaziantep şehrimizin ilçeler haritası:

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