        Haberler Bilgi Gündem Gaziantep İmsakiye 2026 - Gaziantep'te iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Gaziantep İmsakiye 2026 - Gazitentep'te ilk iftar vakti ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

        Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Gaziantep sahur ve iftar saati bilgileri netleşti. Gaziantep sahur, imsak saatiyle başlayacak, akşam ise Gaziantep iftar saatiyle birlikte oruçlar açılacak. Günün ilk saatlerinde sahur vakti belirlenen zaman diliminde idrak edilirken, iftarın ardından Teravih vakti de Ramazan akşamlarında yerini alacak. İşte Gaziantep Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri…

        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 15:41 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:41
        Ramazan takvimiyle birlikte Gaziantep imsakiye ve iftar saatleri 2026 yılı için belli oldu. İlk sahur ile imsak vakti girerken, oruç saatleri de başlamış olacak. Akşam ise Gaziantep iftar vakti ile iftar saatleri takip edilirken, Teravih namazında binlerce Müslüman ibadet için bir araya gelecek. İşte, 2026 Gaziantep imsakiye takvimi

        GAZİANTEP İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Gaziantep İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 05.48'de bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.21 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.36'da okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.47 olacak.

        GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        GAZİANTEP İMSAKİYE 2026

        Gaziantep'in farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Gaziantep İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Gaziantep Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Gaziantep (merkez), Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli.

        Tüm Gaziantep ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İFTAR DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        İftar duası Türkçe okunuşu

        Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.

        İftar duası Türkçe anlamı

        Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”

