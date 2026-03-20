Gaziantep merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama

Gaziantep merkezli 8 ilde yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Banka ve kripto hesaplarında 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL'lik para hareketi tespit edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

İHA'daki habere göre; Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurup bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

21 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Operasyon çerçevesinde, sahte internet sitesi kurup yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek vatandaşları dolandıran, IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla yurt dışı hesaplara para transferi yapan 21 şüpheli tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Samsun, Eskişehir, Mersin ve Giresun olmak üzere toplam 8 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 21 şüpheli yakalandı.

ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda 22 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kripto soğuk cüzdan, 31 adet banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 40 banka ve 12 kripto hesapta toplam 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL'lik para hareketinin olduğu tespit edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.