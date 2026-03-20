        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama | Son dakika haberleri

        Gaziantep merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama

        Gaziantep merkezli 8 ilde, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda 21 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 12:19 Güncelleme:
        8 ilde operasyon: 14 tutuklama

        Gaziantep merkezli 8 ilde yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Banka ve kripto hesaplarında 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL'lik para hareketi tespit edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

        DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre; Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurup bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

        21 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Operasyon çerçevesinde, sahte internet sitesi kurup yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç vadedip vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek vatandaşları dolandıran, IBAN ve kripto hesapları aracılığıyla yurt dışı hesaplara para transferi yapan 21 şüpheli tespit edildi.

        8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        Şüphelilere yönelik Gaziantep merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Samsun, Eskişehir, Mersin ve Giresun olmak üzere toplam 8 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 21 şüpheli yakalandı.

        ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda 22 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, 7 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kripto soğuk cüzdan, 31 adet banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin son iki yıla ait MASAK incelemesinde 40 banka ve 12 kripto hesapta toplam 2 milyar 322 milyon 162 bin 370 TL'lik para hareketinin olduğu tespit edildi.

        14 KİŞİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        "İyi bayramlar"
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        "Sevgilimden!"
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
