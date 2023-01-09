DHA

Gaziantep'te 100 bin fidanla "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Nurdağı ilçesine bağlı Naimler Mahallesi'ndeki 5 bin 400 metrekarelik alanda 100 bin lavanta, taflan ve mazı fidanı dikilerek "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturuldu.

Yamaç bir alandaki araziye dikilen fidanlarla oluşturulan logo birçok nokta ve Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundan da görülebiliyor.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve beraberindekiler ile bölgede yapılan çalışmayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.