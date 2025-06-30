Gaziantep'te 46 bin 392 TL drift cezası

Gaziantep'te sürücüye 46 bin 392 TL drift cezası
Gaziantep'te drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de el konuldu
Giriş: 30.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:09
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte tehlike oluşturan sürücülere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücüsünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
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