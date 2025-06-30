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        Haberler Gündem Trafik Gaziantep'te 46 bin 392 TL drift cezası

        Gaziantep'te sürücüye 46 bin 392 TL drift cezası

        Gaziantep'te drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:09
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        Gaziantep'te 46 bin 392 TL drift cezası
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        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte tehlike oluşturan sürücülere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, drift yapan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Araç sürücüsünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

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