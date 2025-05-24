Gaziantep'te bisiklet festivali yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bisiklet festivali düzenleyecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet festivali düzenlenecek
Giriş: 24.05.2025 - 10:45 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:45
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Strateji Planı (GAUS) Projesi kapsamında 25 Mayıs'ta Festivaller Parkı'nda bisiklet festivali gerçekleştirilecek.
Saat 15.30'da başlayacak etkinlikte, 5 kilometrelik bisiklet sürüşü, yarışlar, parkurlar ve fotoğraf etkinlikleri yer alacak.
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