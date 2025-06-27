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        Haberler Gündem Çevre Gaziantep'te DOA Cihazı hizmet vermeye başladı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te Depozitosu Olan Ambalajlar Cihazı hizmet vermeye başladı

        Gaziantep'te ambalaj atıklarının çevreye kontrolsüz şekilde bırakılmasını önleyerek vatandaşların teşvikli geri dönüşüm sistemine katılımını sağlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Cihazı, hizmete girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:58 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:03
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        Gaziantep'te DOA Cihazı hizmet vermeye başladı
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        Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirilen "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Cihazı"nın hizmete alınmasıyla ilgili düzenlenen programda, "Bu proje, büyük ölçüde artık çöpe, doğaya atılan şişeleri sağlıklı bir şekilde toplanmasını, doğaya karışmamasını hatta ham madde olmasını sağlayan bir proje" dedi.

        Pirinççi, projenin bu yıl içerisinde 81 ilde hayata geçirileceğini dile getirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise uygulamanın önemine dikkati çekerek, "Doğayı ve çevreyi korumak en büyük görevimiz" dedi.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen proje kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen DOA cihazı, ambalajlı ürünlerin depozito bedelini tüketiciye ödüyor.

        Vatandaşlar sistemden yararlanmak için mobil cihazlarına DOA uygulamasını indirerek, DOA kartı ya da TC kimlik numarası ile sisteme giriş yapabiliyor.

        DOA cihazlarının bulunduğu alanlara üzerinde Depozito Yönetim Sistemi işareti bulunan boş ambalajları getiren kullanıcıların hesaplarına, her bir şişe için 25 kuruş teşvik bedeli yansıtılacak.

        Sistemde biriken bakiyeler hem mobil uygulamada yer alan e-cüzdan aracılığıyla takip edilebilecek hem de banka hesaplarına havale edilebilecek. Aynı zamanda bu bakiyeler, POS cihazı veya karekod destekli alışveriş noktalarında kullanılabilecek.

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        #gaziantep haberleri
        #doa cihazı
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