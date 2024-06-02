Gaziantep'te Büşra ve Alican Yıldırım çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne katılan davetlilerden lastik bayisi sahibi İbrahim Göğebakan, TIR şoförlüğü yapan arkadaşı Alican'a hediye olarak süslediği araç lastiğini hediye etti.

Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alican Yıldırım, "Bizim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Süper oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

REKLAM Çifte, araç lastiği hediye eden Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak altın yerine kara altın (kara lastik) getirdim. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah. Güzel günlerde kullansın." diye konuştu.