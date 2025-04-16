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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te kablo hırsızlığı: 6 tutuklama | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 1 milyon TL'lik kablo hırsızlığına 6 tutuklama

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinden 1 milyon TL değerinde kablo ve çeşitli malzemeler çalan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:36
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        Gaziantep'te kablo hırsızlığı: 6 tutuklama
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        Gaziantep'in Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinden çalınan 1 milyon TL değerindeki kablo ve çeşitli malzemeler için çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen 7 şüpheliyi Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ile çalıntı elektrik kabloları ele geçirildi.

        Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y., N.K., D.Y., İ.K., İ. K. ve A.S. tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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