        Gaziantep'te "Mukaddes Emanetler Sergisi" | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde, "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı

        Giriş: 03.03.2026 - 19:07
        1

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı.

        2

        Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde açılan sergide, koleksiyoner Erol Güzel'e ait, Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen 75 eser yer alıyor.

        3

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu ayın manevi ikliminden faydalanmanın önemine değinerek, "Mukaddes emanetlerin, bu emanetlere en çok sahip çıkan, en çok etkilenen Anadolu insanına ulaştırılıyor olması çok kıymetli. Sadece müzelerde durmayıp Anadolu'yu gezmeleri ve ona erişemeyen insanlara bu emanetleri eriştirmeleri önemli, emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

        4

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiden dersler alınması gerektiğini ifade ederek, şunları aktardı: "Yüce Peygamberin nasıl bir ticari hayatı vardı. 40 yaşında Peygamber olduğunda ona 'El Emin' deniliyor, yani güvenilir olmak. Aslında bir Müslümanın özüyle sözüyle bir olması, güvenilir olması kadar önemli bir şey yok. Bize bıraktığı en önemli miras o. Bize bıraktığı en önemli şey, aile hayatı, ticari hayatı, onun ashabına duyduğu sevgi, ashabının ona duyduğu muhabbet, teslimiyet. Eğer o duyguları yeniden başa dönmüş olsak bugün dünya cennet olacak. Ama her sabah kalktığımızda başka bir cehennemi yaşadığımız dünyada bu serginin anlamını yeniden hissetmemiz lazım."

        5

        İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından edilen duanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

        6

        Sergi 8 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        7

        Sergide, bilgilendirici içeriklerle desteklenen 75 emanet yer alıyor. Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen mukaddes emanetler ziyaretçilerin istifadesine sunuluyor.

        8

        Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler, Nal-ı Şerif, Ter-i Şerif ve Kadem-i Şerifler, Hücre-i Saadet örtüsü, Osmanlı dönemine ait kırmızı Kabe örtüsü başta olmak üzere çeşitli Kabe örtüleri ve iç örtüler, Kabe kilidi ve anahtarı, Hira, Arafat, Uhud ve Merve tepelerinden getirilen taşlar sergide yer alıyor.

        9

        Bunların yanı sıra, Bedir toprağı, Mescid-i Aksa toprağı, Hz. Hüseyin'in kabir iç toprağı, Hz. Osman'a ait Sakal-ı Şerif, Hz. Ali'ye nispet edilen emanetler, Osmanlı padişahlarına ait nişaneler ile 3 Kur'an-ı Kerim ve Yasin kitabı da eserler arasında.

        10
        11
