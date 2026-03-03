Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiden dersler alınması gerektiğini ifade ederek, şunları aktardı: "Yüce Peygamberin nasıl bir ticari hayatı vardı. 40 yaşında Peygamber olduğunda ona 'El Emin' deniliyor, yani güvenilir olmak. Aslında bir Müslümanın özüyle sözüyle bir olması, güvenilir olması kadar önemli bir şey yok. Bize bıraktığı en önemli miras o. Bize bıraktığı en önemli şey, aile hayatı, ticari hayatı, onun ashabına duyduğu sevgi, ashabının ona duyduğu muhabbet, teslimiyet. Eğer o duyguları yeniden başa dönmüş olsak bugün dünya cennet olacak. Ama her sabah kalktığımızda başka bir cehennemi yaşadığımız dünyada bu serginin anlamını yeniden hissetmemiz lazım."