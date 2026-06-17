Gaziantep'te tartıştığı oğlunu öldüren baba yakalandı
Gaziantep'te eve alkollü geldiği iddiasıyla tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli baba gözaltına alındı
Giriş: 17 Haziran 2026 - 00:41 Güncelleme:
Merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Seyit Ahmet A. (60) ile eve alkollü geldiği iddiasıyla oğlu İbrahim A. (42) arasında tartışma çıktı.
AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri baba Seyit Ahmet A'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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