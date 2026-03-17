        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te yollar göle döndü | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

        Gaziantep'te etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi; birçok kırsal mahalle yolu, cadde ve sokaklar su birikintileri nedeniyle adeta göle döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te hafta sonu başlayan ve gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren yoğun yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken bazı bölgeler göle döndü. Eski Nizip yolu üzerinde bulunan Şehitkamil ilçesinin kırsal Bilek (Güreniz) Mahallesi'nde de etkili olan yağış nedeniyle sel oluştu.

        Mahallenin yüksek kesimlerinden yola akan sel suları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Kent merkezinde ise özellikle alt geçitler ve düşük kotlu bölgelerde su seviyesi kısa sürede yükseldi. Bazı sürücüler araçlarıyla su birikintilerinin içinde mahsur kalırken, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

        Kentin farklı noktalarında özellikle dar sokaklarda su seviyesi hızla yükselirken, oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kentte yağışın bugün de etkili olması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 15 Mart 2026 (Hava Taksiler Hizmet Verecek Mi?)

        İstanbul Havalimanı kaç çinli turisti ağırlıyor? İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef: Dörtlü bağımsız pist operasyonu Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgin oldu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"