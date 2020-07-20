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Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 26 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve bir miktar para da ele geçirildi

gaziantep uyuşturucu operasyonu
AA

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 104 gram uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız 5 tabanca ve 1 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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