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        Gaziantep'teki gölet faciasında kahreden detay

        Gaziantep'te serinlemek için girdikleri gölette boğulan 19 yaşındaki Burhan Bilgin ile 11 yaşındaki kardeşi Deniz Bilgin ve 25 yaşındaki İsmail Uygun toprağa verildi. Burhan Bilgin ve İsmail Uygun'un, çırpınan Deniz'i kurtarmak için girdikleri suda boğulduğu ortaya çıktı. Burhan Bilgin'den ise geriye şarkı söylediği görüntüler kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:15 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:24
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        Gaziantep'te dün serinlemek için girdikleri gölette boğulan ikisi kardeş 3 kişi toprağa verildi.

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        Facia dün öğle saatlerinde Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde meydana geldi. Koyun otlatan Deniz Bilgin, serinlemek için gölete girdi.

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        Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Deniz'i gören ağabeyi Burhan Bilgin ile İsmail Uygun da suya atladı.

        İkisi kardeş 3 kişinin suda çırpındığını gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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        Jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri, bölgeye sevk edildi. Mahalleli, sudan 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazeler, adli tıp kurumunun morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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        Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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        Öte yandan, Burhan Bilgin'den geriye şarkı söylediği görüntüler kaldı.

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        Gölette hayatını kaybeden 25 yaşındaki İsmail Uygun.

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        Gölette hayatını kaybeden 11 yaşındaki Deniz Bilgin.

        #gaziantep
        #gölet faciası
        #boğulma
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