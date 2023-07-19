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        Haberler Gündem Gaziantep'teki yangın kontrol altında

        Son dakika haberi Gaziantep'teki yangın kontrol altında

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, alevlere çok sayıda ekip ile helikopter ve söndürme uçağı ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Öte yandan Antalya-Isparta il sınırında çıkan yangına müdahale ediliyor. Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 18:05
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        Gaziantep'teki yangın kontrol altında
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, alevlere çok sayıda ekip ile helikopter ve söndürme uçağı ile müdahale ediliyor. Öte yandan Antalya-Isparta il sınırında çıkan yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı.

        BURDUR'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

        İHA'nın haberine göre Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA
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        Bucak ilçesine bağlı Karaot köyünde çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 uçak, 6 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ile müdahalede bulunuldu. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        Ayrıntılar geliyor....

        #gaziantep
        #haberler
        #Antalya
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