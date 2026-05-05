        Gaziosmanpaşa'da motosikletliye tramvay çarptı | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmek isteyen motosikletliye tramvay çarptı

        Gaziosmanpaşa'da tramvay yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne, seyir halindeki tramvay çarptı. Kazada ağır yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 20:36 Güncelleme:
        Motosikletliye tramvay çarptı!

        Gaziosmanpaşa’daki kaza, saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda T4 Tramvay hattı Bosna Çukurçeşme ile Sağmalcılar istasyonları arasında meydana geldi.

        İddiaya göre, 34 KJS 519 plakalı motosikletin sürücüsü tramvay yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada Topkapı istikametine giden seyir halindeki tramvay, motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli, tramvayın altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, tramvayın altında sıkışan motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden kurtardı.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Beylikdüzü'nde otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu; bir şüpheli tutuklandı

        İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilin arka koltuğunda silahla başından vurulmuş halde cesedi bulunan Mustafa Kemal Kayış (45) ile aynı otomobilde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadesinde Kayış'ın silahla kendi hayatına son verdiğini iddia etti. E...
