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        Haberler Ekonomi Enerji Gazprom'un net kârı yılın ilk yarısında yüzde 88 azaldı  - Enerji Haberleri

        Gazprom'un net kârı yılın ilk yarısında yüzde 88 azaldı 

        Rus enerji şirketi Gazprom'un net kârı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye (yaklaşık 3 milyar dolar) geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:41
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        Net kârı ilk yarıda yüzde 88 azaldı 
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        Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 4,1 trilyon ruble (yaklaşık 43 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

        Şirketin yılın ilk yarısındaki net kârının ise 2022'ye kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu düşüşün nedeni olarak rublenin dolar ve Euro karşısındaki değer kaybına işaret edildi.

        Açıklamada, şirketin Avrupa'ya sevk ettiği doğal gaz miktarındaki düşüşün, Çin'e artırdığı doğal gaz ihracatıyla "kısmen telafi edildiği" belirtildi.

        Avrupa'daki çok sayıda ülke Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.

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