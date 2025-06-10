Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze'de 3 sağlık görevlisi ile 1 gazeteci öldürüldü | Dış Haberler

        Gazze'de 3 sağlık görevlisi ile 1 gazeteci öldürüldü

        İsrail ordusunun, Gazze şehrine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisi ile 1 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 05:06 Güncelleme: 10.06.2025 - 05:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de 3 sağlık görevlisi ile 1 gazeteci öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah semtinde ölü ve yaralıları kurtarma misyonunu yürüten sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından yapılan bombardımana maruz kaldı.

        AA'nın haberine göre; bombardıman sonucunda sağlık görevlileri Hüseyin Muhaysin, Vail el-Attar ve Bera Faris Afane hayatını kaybetti.

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda 3 sağlık görevlisinin yanı sıra gazeteci Mümin Ebu el-Avf'ın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

        İsrail'in, Filistinli gazetecilere yönelik sistematik hedef alma, öldürme ve suikast uygulamalarının en sert şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyadaki tüm basın kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazeteciler ile medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

        REKLAM

        "SUİKAST SUÇUNUN DURDURULMASI İÇİN CİDDİ VE ETKİLİ BASKI UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

        İşlenen bu "iğrenç ve vahşi" suçlardan, İsrail ve ABD yönetimi ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin sorumlu tutulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Uluslararası toplumdan, uluslararası örgütlerden ve dünyanın bütün ülkelerinde gazetecilik ve medya faaliyeti yürüten kuruluşlardan İsrail'in suçlarını kınamaları, onu caydırmaya ve devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılayarak İsrailli suçluları adalete teslim etmelerinin talep ediyoruz. Ayrıca, soykırım suçunun durdurulması, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması ve onlara yönelik öldürme ve suikast suçunun durdurulması için ciddi ve etkili baskı uygulamaya çağırıyoruz."

        Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 227'ye yükseldiği bildirildi.

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e yükseldi.

        REKLAM

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıkladığı son rakamlara göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sağlık personeli sayısı yaklaşık 1580'e ulaştı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

        İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

        Gazze Şeridi'nde enkazda hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #israil
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Montella'dan kadro tercihi açıklaması!
        Montella'dan kadro tercihi açıklaması!
        Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Beşiktaş'tan kanat hamlesi!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti