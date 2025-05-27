Gazze'de yardım noktasında havaya ateş açıldı

İsrail yönetiminin desteklediği ve bugün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtildi.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle açlıkla mücadele eden binlerce Filistinlinin engelleri aşarak topluca dağıtım noktasına girdiği ifade edildi.

Binlerce Filistinlinin alana girmesi sonrası ABD'li çalışanların yardım dağıtım noktasında kontrolü kaybettiği aktarıldı.

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ABD'li görevlilerin bir koli yardım almak için kilometrelerce yol yürüyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusu gözetiminde olan ve ABD'li özel şirketlerin yürüttüğü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın bugün bölgede 2 noktada faaliyetlerine başladığı duyurulmuştu.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.