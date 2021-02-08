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Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılacak

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın, yarın çift yönlü olarak açılacağı belirtildi.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılacak
AA

Gazze'de İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır makamlarının, Refah Sınır Kapısı'nı yarın çift yönlü geçişler için açacağını duyurdu.

Bezm açıklamasında, sınır kapısının kaç gün açık kalacağına ilişkin bilgi vermedi.

Bakanlık sözcüsünün açıklaması, Hamas ile Fetih hareketlerini Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya getiren Filistin kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerinin başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişler için geçen hafta 4 gün süreyle açmıştı.

Mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılan Refah Sınır Kapısı, zaman zaman birkaç günlüğüne açılarak kısmi faaliyet gösteriyor.

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