Gazze'de Amerikalı Güvenlik Şirketleri: Bölgeye Yeni Bir Müdahale Dalgası mı?
Habertürk'e bilgi veren diplomatik kaynaklar, bir Amerikan güvenlik şirketinin temsilcilerinin Netsarim ekseninin kuzeyine konuşlanacağını iddia etti. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...
Habertürk’e bilgi veren diplomatik kaynaklar, bir Amerikan güvenlik şirketinin temsilcilerinin Netsarim ekseninin kuzeyine konuşlanacağını iddia etti. Güvenlik ve denetim amaçlı görev alacak bu şirketin yaklaşık 100 silahlı güvenlik elemanını bünyesinde barındırdığı ve bu kişilerin çoğunun Amerikalı olduğu ifade edildi. Şirketin amacı, bölgede güvenliği sağlamak ve geçişleri kontrol altına almak.
Hamas’ın Açıklamaları
Hamas, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü itibarıyla, rehine takasının tamamlanması ve İsrail’in Raşid Caddesi’nden çekilmesiyle birlikte, kuzeye dönmek isteyen yaya mültecilere izin verileceğini duyurdu. Yaya geçişlerinde herhangi bir güvenlik araması yapılmayacak. Ancak araçlar sıkı bir güvenlik kontrolünden geçirilecek. Ayrıca, 11 Şubat 2025’te Salahaddin Caddesi üzerinden de yaya geçişlerine izin verileceği açıklandı.
Denetim ve Güvenlik Şirketleri
Denetim mekanizmalarının iki ana Amerikan güvenlik şirketi, Safe Reach Solution (SRS) ve UG Solutions, tarafından yürütüleceği belirtildi. Ayrıca adı açıklanmayan bir Mısır güvenlik şirketinin bu süreçte görev alacağı bildirildi. Amerikalı şirketlerin stratejik planlama, lojistik düzenlemeler ve entegre güvenlik hizmetleri alanında küresel düzeyde tanındığı ifade edildi.
Amerikalı Güvenlik Elemanlarının Profili
Güvenlik elemanlarının eski elit askeri birlik üyeleri veya CIA çalışanlarından oluştuğu, bir kısmının ise Arapça konuşabildiği bilgisi verildi. Bu durum, Amerikalı şirketlerin bölgede özel savaş şirketi niteliğinde hareket ettiği yorumlarına neden oldu.
Finansman ve Destek
Bu güvenlik şirketlerinin finansmanının İsrail tarafından değil, anlaşmaya aracılık eden Katar, Mısır ve ABD tarafından sağlandığı açıklandı. Özellikle finansmanın büyük bir kısmının Katar tarafından karşılandığı belirtildi.
Tarihî ve Tartışmalı Bir Adım
Bu, Amerikalı güvenlik şirketlerinin 20 yıl aradan sonra Gazze’de faaliyet göstermesi açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak bu durum, bölgedeki bazı temsilciler tarafından “özel savaş şirketlerinin devreye girmesi, mevcut sorunları derinleştirebilir” şeklinde yorumlanıyor.
Diplomatik Koordinasyon ve Endişeler
İsrail’in işgal altındaki bölgelerdeki faaliyetlerinin koordinatörü Gassan Alyan, bu güvenlik mekanizmalarının düzenlenmesinde kritik bir rol üstleniyor. Ancak, bu adımların bölgede yeni siyasi ve güvenlik sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.
Bu düzenlemeler, kuzey Gazze’ye dönüş sürecini güvenli hale getirmeyi amaçlasa da, taraflar arasında gerginliğin tırmanabileceği endişesi hakim.
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