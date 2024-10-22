Gebze Belediyesi 60 zabıta memuru; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 96 itfaiye eri alıyor!
Gebze Belediyesi 60 zabıta memuru; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 96 itfaiye erimi alımı yapıyor. Kadın ve erkek adaylardan KPSS puanı dışında birçok şart aranıyor. Her iki ilan için de adayların şahsen başvuru yapması ve ardından yazılı ve uygulamalı sınavı geçmesi gerekiyor. İşte, zabıta ve itfaiye eri alımı başvuru tarihleri, şartları ve sınav tarihi ve yapılacak yerin adresi...
Gebze Belediyesi 60 zabıta memuru; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 96 itfaiye eri alımı yapıyor. Her iki ilana da başvurular şahsen olup, posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. İşte, zabıta ve itfaiye eri alımı başvuru tarihleri, şartları ve sınav tarihi ve yapılacak yerin adresi...
GEBZE BELEDİYESİ 60 ZABITA MEMURU ALACAK
Kocaeli ili Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; KPSS sınavından P3 ve P93 puanına göre kadın ve erkek toplamda 60 zabıta memuru alınacak.
GEBZE BELEDİYESİ 60 ZABITA MEMURU BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Adaylar başvuru belgelerini 25/11/2024-29/11/2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde; Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Cad. No:102 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Gebze Belediyesi Eray Şamdan Spor Salonu başvuru merkezine teslim etmeleri gerekiyor. Başvuruların şahsen yapılması zorunlu.
Zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 09/12/2024-20/12/2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Cad. No:102 Gebze/Kocaeli adresinde bulunan Gebze Belediyesi Eray Şamdan Spor Salonunda yapılacak.
GEBZE BELEDİYESİ 60 ZABITA MEMURU ALIM ŞARTLARI
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 96 İTFAİYE ERİ ALINIYOR!
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde atanmak üzere kadın ve erkek toplamda 96 itfaiye eri alımı yapılıyor. Alımlarda KPSS sınavının P93 puanına bakılacak.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 96 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
21/11/2024-29/11/2024 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında), www.kocaeli.bel.tr adresinden elektronik olarak dolduracakları Başvuru Formunun çıktısı ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Yenidoğan Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:16/1 (Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Güney Cephesi Deniz Tarafı) Sekapark 2. Etap, 41100 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan Seka Bahçe Kır Düğün Salonunda şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 96 İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV TARİHLERİ
İtfaiye eri alımı için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacak olup; yazılı sınav 14/12/2024 tarihinde saat 14:00’da başlamak üzere Cedit Mh. Atatürk Bulvarı No:1, 41300 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, uygulamalı sınav ise 16/12/2024 – 27/12/2024 tarihleri arasında 09.00’da başlamak üzere Sanayi Mh. Ömer Türkçakal Bulvarı No:12 İzmit/Kocaeli adresinde bulunan Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasında yapılacaktır.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 96 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.