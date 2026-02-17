Gece çığlık atarak uyanmak normal mi? Uyku terörünün çarpıcı belirtileri

Yatakta aniden oturma, çığlık atma ve sakinleştirilemeyen korku hali… Uyku terörü, ebeveynlerin en çok kaygı duyduğu gece sorunlarından biri. İşte bu durumun en yaygın belirtileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar.

GECE TERÖRÜ (UYKU TERÖRÜ) NEDİR?

Gece terörü, diğer adıyla uyku terörü, çoğunlukla uykunun derin evrelerinde (özellikle gecenin ilk birkaç saatinde) ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur. Bu durum sırasında çocuk aniden çığlık atarak doğrulabilir, yoğun korku ve panik hali yaşayabilir. Ancak genellikle tam olarak uyanmaz ve onu sakinleştirmeye çalışan kişilerin farkında olmaz. Atak sona erdiğinde yeniden uykuya dalar ve sabah olduğunda yaşananları çoğu zaman hatırlamaz.

REKLAM

Her ne kadar ebeveynler için oldukça ürkütücü bir tablo oluştursa da gece terörü genellikle zararsızdır ve çocukların büyük bir kısmı büyüdükçe bu durumu geride bırakır. Yetişkinlerde de görülebilse de çocukluk döneminde daha yaygındır.

GECE TERÖRÜNÜN NEDENLERİ

Gece terörünün kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı biyolojik ve çevresel faktörlerin bu durumu tetiklediği düşünülmektedir. Olası nedenler şunlardır:

- Ailede benzer uyku bozukluklarının bulunması (genetik yatkınlık) - Uyku apnesi ve diğer solunum problemleri - Yetersiz veya kalitesiz uyku - Aşırı stres ve anksiyete - Yüksek ateş (özellikle çocuklarda) - Beyin gelişimine bağlı geçici nörolojik dengesizlikler - Travmatik yaşantılar veya duygusal zorlanmalar - Uykudan ani uyandıran dış uyaranlar - Yoğun egzersiz sonrası aşırı yorgunluk - Bazı ilaçların yan etkileri - Epilepsi gibi nörolojik hastalıklar SOLUNUM SORUNLARI VE GECE TERÖRÜ Uyku sırasında nefes alma güçlüğü yaşayan kişilerde gece terörü görülme olasılığı daha yüksektir. Özellikle uyku apnesi olan bireyler, gece boyunca yeterli oksijen alamadıkları için sık sık uyanma eğilimi gösterebilir. Nefes almak için harcanan ekstra çaba, uyku bütünlüğünü bozarak gece terörünü tetikleyebilir. REKLAM PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Bazı yetişkinlerde gece terörünün; depresyon, anksiyete bozukluğu veya bipolar bozukluk gibi ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Uzun süreli stres, travma sonrası stres bozukluğu ve yoğun duygusal baskı da risk faktörleri arasında yer alır.

DİĞER TETİKLEYİCİLER - Seyahate bağlı uyku düzeni değişiklikleri - Huzursuz bacak sendromu - Anestezi sonrası dönem - Aşırı yorgunluk - Uyarıcı ilaçlar veya bazı antidepresanlar - Ateşli hastalıklar - Alkol veya madde kullanımı GECE TERÖRÜ VE KÂBUS ARASINDAKİ FARK Gece terörü ile kâbuslar sıklıkla karıştırılır ancak aralarında önemli farklar vardır. Kâbus gören kişi genellikle uyanır ve rüyasını ayrıntılı şekilde hatırlayabilir. Oysa gece teröründe kişi tam olarak uyanmaz, dış uyaranlara yanıt vermez ve sabah yaşananları hatırlamaz. Çocuklarda bu durum daha belirgindir; yetişkinler ise bazen kısa rüya parçalarını anımsayabilir. REKLAM GECE TERÖRÜNÜN BELİRTİLERİ Gece terörü sırasında görülebilecek belirtiler şunlardır: - Ani ve korkutucu çığlık - Yatakta doğrulma veya oturma - Hızlı kalp atışı - Göz bebeklerinde büyüme - Yoğun terleme - Hızlı ve düzensiz solunum - Etrafı tekmeleme veya çırpınma - Uyanamama ya da zor uyanma - Sabah olayları hatırlamama Bazı vakalarda gece terörü uyurgezerlik ile birlikte de görülebilir. NE ZAMAN ENDİŞELENMEK GEREKİR? Gece terörü seyrek aralıklarla yaşanıyorsa genellikle ciddi bir durum değildir. Ancak ataklar sıklaşıyor, uzun sürüyor ya da çocuğun günlük yaşamını etkiliyorsa bir doktora danışmak önemlidir. Rutin kontroller sırasında bu durum mutlaka hekimle paylaşılmalıdır. GECE TERÖRÜ NASIL ÖNLENİR? Gece terörünü azaltmak veya önlemek için şu adımlar uygulanabilir:

REKLAM - Her gün aynı saatte uyumayı içeren düzenli bir uyku programı oluşturmak - Uyku ortamını karanlık, sessiz ve konforlu hale getirmek - Yatmadan önce ekran kullanımını sınırlamak - Ilık duş, kitap okuma gibi rahatlatıcı rutinler oluşturmak - Aşırı yorgunluk ve uykusuzluğu önlemek - Gerekirse kısa gündüz uykularıyla denge sağlamak - Uyku öncesi ağır yemek ve kafeinden kaçınmak - Doktor önerisiyle planlı uyandırma yöntemini denemek - Olası uyku apnesi veya diğer sağlık sorunlarını değerlendirmek Atakların hangi saatlerde başladığını, ne kadar sürdüğünü ve ne sıklıkta tekrarlandığını not almak da tanı ve tedavi sürecinde yardımcı olur. TEDAVİ YÖNTEMLERİ Gece terörünün özel bir ilaç tedavisi genellikle yoktur ve özellikle çocuklarda ilaç kullanımı nadirdir. Tedavide temel yaklaşım, altta yatan nedenin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. Eğer stres veya anksiyete tetikleyici faktörse; psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, gevşeme teknikleri, hipnoz veya biofeedback gibi yöntemler önerilebilir.