Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bir bardak kahve, bir saat telefon: Uykuyu kaçıran akşam rutinleri

        Uykusuzluğun gizli nedenleri: Yatmadan önce farkında olmadan yaptıklarımız

        Uykusuzluk yalnızca stresle değil, akşam saatlerinde yapılan yanlış tercihlerle de yakından ilişkili. Kafein tüketiminden elektronik cihaz kullanımına kadar pek çok alışkanlık, uyku kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlıklı uyku için bu alışkanlıkları bırakın!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Modern yaşamın getirdiği düzensiz alışkanlıklar, uyku problemlerini artırıyor. Özellikle akşam saatlerinde yapılan bazı davranışlar, biyolojik saati bozarak uykuya geçişi zorlaştırıyor.

        UYKUSUZLUĞUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Uykusuzluk, günlük yaşam kalitesini ciddi biçimde düşüren önemli bir sorundur. Aşırı uyaranlara maruz kalmak, fazla kafein ve şeker tüketimi ile düzensiz yaşam alışkanlıkları uykusuzluğun başlıca nedenleri arasında yer alır.

        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Temizlikte zaman kazandıran tüyolar
        Temizlikte zaman kazandıran tüyolar

        Uyku düzeninin bozulması; gün içinde yorgunluk, sinirlilik, dikkat dağınıklığı ve odaklanma güçlüğü gibi sorunlara yol açar.

        UYKUSUZLUĞA NEDEN OLAN TEMEL FAKTÖRLER

        DÜZENSİZ UYKU SAATLERİ

        Belirli bir uyku düzeni olmadan, her gün farklı saatlerde uyumak vücudun biyolojik saatini olumsuz etkiler. Bu durum hem uykuya dalmayı zorlaştırır hem de gece boyunca kesintisiz uyumayı engeller.

        REKLAM

        AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ

        Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak uyanıklık süresini uzatır. Özellikle akşam saatlerinde tüketilen çay, kahve ve enerji içecekleri uykuya geçişi zorlaştırır ve uyku kalitesini düşürür.

        ŞEKERLİ GIDALAR

        Fazla şeker tüketimi vücudun enerji dengesini bozarak uykusuzluğa neden olabilir. Gece tüketilen şekerli yiyecekler kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak uykunun bölünmesine sebep olur.

        ELEKTRONİK CİHAZ KULLANIMI

        Telefon, tablet ve televizyon gibi cihazlardan yayılan mavi ışık melatonin hormonunun salgılanmasını baskılar. Bu durum uykuya dalmayı zorlaştırır. Ayrıca yüksek ses ve ışık gibi çevresel uyaranlar da uykuya geçiş sürecini olumsuz etkiler.

        REKLAM

        UYKU KAÇIRAN İÇECEKLER

        Kahve: Yüksek kafein içeriği nedeniyle bir fincan kahve bile saatlerce uykusuzluğa yol açabilir.

        Enerji İçecekleri: Kafein, şeker ve uyarıcı maddelerin birleşimi uyku düzenini ciddi şekilde bozar.

        Siyah Çay: Kafein oranı yüksektir ve geç saatlerde tüketildiğinde uykuyu bölebilir.

        Yeşil Çay: Daha az kafein içerse de melatonin salınımını etkileyerek uykuya geçişi geciktirebilir.

        Gazlı İçecekler: Yüksek şeker ve asidik yapı mide rahatsızlığına ve gece uyanmalarına neden olabilir.

        UYKUYU OLUMSUZ ETKİLEYEN YİYECEKLER

        ÇİKOLATA VE ŞEKERLİ GIDALAR

        Çikolata, içerdiği kafein ve teobromin nedeniyle sinir sistemini uyarır. Şekerli tatlılar ise kan şekerinde ani yükselme ve düşmelere neden olarak uyku kalitesini azaltır.

        BAHARATLI VE AĞIR YEMEKLER

        Baharatlı yiyecekler mide asidini artırarak mide yanması ve reflüye yol açabilir. Kızartmalar ve kırmızı et gibi ağır yemekler sindirimi zorlaştırarak uykunun bölünmesine neden olur.

        ASİDİK YİYECEKLER

        Turunçgiller, domates ve domates bazlı soslar mideyi tahriş edebilir. Özellikle reflüye yatkın kişilerde gece boyunca uyku bölünmelerine yol açabilir.

        GECE GEÇ SAATLERDE TÜKETİLEN AĞIR YİYECEKLER

        Gece geç saatlerde yenilen yağlı, tuzlu ve protein ağırlıklı yiyecekler sindirim sürecini uzatır. Bu durum derin uykuya geçişi engelleyerek sabah yorgun uyanmaya neden olur.

        REKLAM

        UYKU KALİTESİNİ ARTIRAN ÖNERİLER

        - Öğleden sonra kafein tüketimini azaltmak

        - Akşam yemeklerinde hafif ve sebze ağırlıklı beslenmek

        - Haşlama veya fırınlama yöntemlerini tercih etmek

        - Papatya, melisa ve rezene çayı gibi rahatlatıcı bitki çayları içmek

        - Yatmadan önce bir bardak ılık süt tüketmek

        - Küçük porsiyonlarda badem ve ceviz gibi magnezyumdan zengin kuruyemişler yemek

        Bu alışkanlıklar, uykuya geçişi kolaylaştırarak daha derin ve dinlendirici bir uyku elde edilmesine yardımcı olabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangında Ramazan Özen (71) yaşamını yitirdi.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...