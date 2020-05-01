AA

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, 2020'nin ilk iş gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasıyla mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini hatırlattı.

Bu indirim sayesinde sektörde 2020 yılı için güzel beklentiler oluştuğunu dile getiren Balcı, ancak Kovid-19'un Türkiye'de de yayılmasının ardından ortaya farklı bir tablo çıktığını söyledi.

Balcı, mobilya sektöründe de salgın nedeniyle durgunluk yaşandığını, buna rağmen işçi çıkarmayı akıllarının ucundan bile geçirmediklerini vurgulayarak, sektörün nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Devletin kısa çalışma ödeneği desteği sağladığını hatırlatan Balcı, "Bu destekten sektördeki firmalarımız ve biz yararlanıyoruz. Bu destek bütün işverenler için çok iyi oldu. İstihdamı devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İşçi çıkarmıyoruz." diye konuştu.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ'

Balcı, salgın nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getirerek, Türkiye'nin bu dönemi devlet-millet dayanışmasıyla atlatacağını belirtti.

Salgın sürecinde hükümetin çok önemli ekonomik destek paketleri açıkladığını söyleyen Balcı, şöyle devam etti:

"Mobilya sektörü yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan bir sektördür. Yaşadığımız bu süreçte bizler istihdam kaybı olmaması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Mobilya sektörü ham madde, üretim, satış ve lojistik gibi çok geniş bir pazardan oluşuyor ve çoğunlukla alım satımlar vadeyle yapılıyor. Bugünlerde bankalara da çok iş düşüyor. Bu süreçte özellikle kamu bankaları esnafa ve KOBİ'lere çok yardımcı oluyor ancak özel bankalar bu konuda biraz çekimser davranıyor, işi biraz yokuşa vuruyor. Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatabiliriz."

Balcı, Kovid-19 vaka sayısının azalmasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yapmayı umduklarını belirterek, "Bayramdan sonra virüsün etkisini kaybedeceğine inanıyoruz. İnşallah bayramdan sonra tam gaz, tam kapasite çalışırız. Gece gündüz çalışır bu açığı kapatırız. Yeter ki şu salgından bir kurtulalım. Gerekirse işletmelerimizi çift vardiya yapıp geceleri de çalışır, ihracatımızı yaparız." dedi.