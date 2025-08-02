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        Haberler Sağlık Gece sıcaklığı epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir | Sağlık Haberleri

        Gece sıcaklığı epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir

        Aşırı sıcaklıkların beyne ek yük bindirerek nörolojik hastalıkların semptomplarını artırabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, "Gece sıcaklıklarının yükselmesi, uyku kalitesini etkileyerek epilepsi hastalarında nöbetleri tetikleyebilir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 16:37 Güncelleme: 02.08.2025 - 16:37
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        Gece sıcaklığı epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir
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        İngiltere’de bir Nöroloji Enstitüsünde yapılan bir araştırma, İklim değişikliğiyle artan sıcak hava dalgasının epilepsi, felç, ensefalit, Multipl Skleroz (MS) migren ve demans gibi birçok nörolojik rahatsızlığı tetiklediği bildirildi.

        Sıcak hava dalgalarının beyin üzerindeki etkilerini araştıran çalışmada; inme, migren, Alzheimer, menenjit, epilepsi ve multipl sklerozun (MS) yanı sıra anksiyete, depresyon, şizofreni ve diğer psikiyatrik bozuklukları da içeren 19 farklı sinir sistemi hastalığını incelendi.

        Yapılan araştırmaya göre; artan sıcaklık ve nemle kötüleşen epilepsi, felç, ensefalit, multipl skleroz, migren ve daha birçok nörolojik rahatsızlığı keşfedildi. Gece saatlerinde artan sıcaklıkların uykuyu bozabileceği ve bunun da bazı nörolojik rahatsızlıklar için tetikleyici olabileceği de

        araştırıldı.

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        AŞIRI SICAKLAR ODAKLANMA ZORLUĞU VE SİNİR YAPAR

        Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Talip Asil, beyin hücrelerinin ısıya son derece duyarlı olduğunu ve biyolojik sistemlerin sabit sıcaklıklara göre çalıştığını belirtti.

        Dayanıklılık sınırlarının ötesine zorlanan beynin birçok nörolojik rahatsızlığa neden olabileceğini aktaran Prof. Dr. Talip Asil, aşırı sıcaklıkların odaklanma zorluğu, sinirlilik ve bitkinlik hissini de artıracağını söyledi.

        BEYNİ KORUYAN BARİYERİN GEÇİRGENLİĞİ ARTABİLİR

        Bazı şiddetli epilepsi türlerinin aşırı sıcaklıklarda daha da kötüleştiğini söyleyen Prof. Dr. Talip Asil, şunları kaydetti: "Migren atakları özellikle sıcak havalarda daha sık görülür. Epilepsi ve inme gibi hastalıkların sıklığı artarken, hipertansiyon hastalarında beyin kanaması riski yükselir. Gece sıcaklıklarının artması ise uyku kalitesini bozarak birçok nörolojik rahatsızlığın seyrini kötüleştirebilir. İklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklar, beyne ek yük bindirerek nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlar. Üstelik yüksek sıcaklık, beyni koruyan bariyerin geçirgenliğini artırarak toksinlerin, bakterilerin ve virüslerin beyin dokusuna ulaşma riskini artırır."

        FOSİL YAKITLAR DEMANS VAKALARINI ARTIRABİLİR

        Alzheimer hasta sayısının 2050 yılına kadar üç katına çıkacağını da aktaran Prof. Dr. Asil, "Bu rakamlar İklim krizini hesaba katmadan gerçekleştiriliyor. Bir santigrat derecelik artış bile Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları artırabilir. Fosil yakıtların sürekli yakılmasıyla birlikte daha fazla demans ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

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