Gece sıcaklığı epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir

İngiltere’de bir Nöroloji Enstitüsünde yapılan bir araştırma, İklim değişikliğiyle artan sıcak hava dalgasının epilepsi, felç, ensefalit, Multipl Skleroz (MS) migren ve demans gibi birçok nörolojik rahatsızlığı tetiklediği bildirildi.

Sıcak hava dalgalarının beyin üzerindeki etkilerini araştıran çalışmada; inme, migren, Alzheimer, menenjit, epilepsi ve multipl sklerozun (MS) yanı sıra anksiyete, depresyon, şizofreni ve diğer psikiyatrik bozuklukları da içeren 19 farklı sinir sistemi hastalığını incelendi.

Yapılan araştırmaya göre; artan sıcaklık ve nemle kötüleşen epilepsi, felç, ensefalit, multipl skleroz, migren ve daha birçok nörolojik rahatsızlığı keşfedildi. Gece saatlerinde artan sıcaklıkların uykuyu bozabileceği ve bunun da bazı nörolojik rahatsızlıklar için tetikleyici olabileceği de

araştırıldı.

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AŞIRI SICAKLAR ODAKLANMA ZORLUĞU VE SİNİR YAPAR

Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Talip Asil, beyin hücrelerinin ısıya son derece duyarlı olduğunu ve biyolojik sistemlerin sabit sıcaklıklara göre çalıştığını belirtti.

Dayanıklılık sınırlarının ötesine zorlanan beynin birçok nörolojik rahatsızlığa neden olabileceğini aktaran Prof. Dr. Talip Asil, aşırı sıcaklıkların odaklanma zorluğu, sinirlilik ve bitkinlik hissini de artıracağını söyledi.