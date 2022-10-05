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Gecenin Ucunda ilk bölüm yayında! Gecenin Ucunda 1. bölüm izle

Gecenin Ucunda yayın hayatına bu akşam itibarıyla başlıyor. Star TV ekranlarının yeni dizisi Gecenin Ucunda 1. bölümü ile 5 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'da yayınlandı. Başrollerini Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı dizinin seyircileri Gecenin Ucunda 1. bölüm izle bilgilerini araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda ilk bölüm hakkında merak edilenler...

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  • Gecenin Ucunda 1. bölüm full izle! Star TV Gecenin Ucunda ilk bölüm izle tek parça ve kesintisiz

    Peride Celal’in “Gecenin Ucunda” isimli romanından uyarlanan dizi 5 Ekim Çarşamba itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Mücadele içinde bir aşk hikayesini anlatacak olan Gecenin Ucunda dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin otururken senaryosunu ise Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor. İşte Gecenin Ucunda ilk bölüm özeti...
  • Gecenin Ucunda 1. bölüm full izle! Star TV Gecenin Ucunda ilk bölüm izle tek parça ve kesintisiz

    GECENİN UCUNDA İLK BÖLÜM İZLE

    Gecenin Ucunda 1. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gecenin Ucunda ilk bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Gecenin Ucunda 1. bölüm full izle! Star TV Gecenin Ucunda ilk bölüm izle tek parça ve kesintisiz

    GECENİN UCUNDA İLK BÖLÜM ÖZETİ

    Yoksul bir ailede büyüyen Macide, psikoloji alanında eğitim almış ama iş hayatında mutlu olamamıştır. Başkalarına iyi gelme ve şifa vermenin peşinden giden Macide’nin hayatı Işık Ailesi’yle tanıştıktan sonra tamamen değişecektir. Yeni tanıştığı Ahmet (Sarp Levendoğlu) kendisine delice bir tutkuyla aşık olur fakat Macide, ülkenin en akıllı ve başarılı iş adamı olarak anılan ve Ahmet’in ağabeyi Kazım’dan (Kadir Doğulu) etkilenir. Karşılıklı olarak yaşanan bu hislerin önündeki en büyük engel ise Kazım’ın evli olmasıdır. Macide’nin gelişiyle Işık Ailesi’nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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