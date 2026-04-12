        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Geçmiş Diye Bir Şey Yok' sahnede

        'Geçmiş Diye Bir Şey Yok' sahnede

        Tempus Sanat, yeni oyunu "Geçmiş Diye Bir Şey Yok" 25 Nisan Cumartesi akşamı Kadıköy'de Tiyatro Akla Kara'da seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 10:17 Güncelleme:
        'Geçmiş Diye Bir Şey Yok' sahnede

        Bağımsız tiyatro topluluğu Tempus Sanat, yeni oyunu “Geçmiş Diye Bir Şey Yok” ile seyirciyi hafızanın derinliklerinde çarpıcı bir yolculuğa davet ediyor. Trajedi ve dram türündeki oyun, prömiyerini 25 Nisan Cumartesi akşamı Kadıköy’de Tiyatro Akla Kara’da gerçekleştirecek.

        Ayşenur Nuhoğlu
        Ayşenur Nuhoğlu

        Amerikalı oyun yazarı Neil LaBute’un metninden uyarlanan oyun; hayatın belirsizlikleriyle baş edemeyeceğini fark eden akademisyen Julia’nın, yıllardır görüşmediği kardeşi Jackson’ı aramasıyla başlayan yüzleşme hikâyesini sahneye taşıyor. Bu beklenmedik telefon, yalnızca iki kardeşi değil; geçmişte yarım kalmış hesapları, bastırılmış duyguları ve dile getirilememiş sözleri de gün yüzüne çıkarıyor. Yıllar sonra kurulan bu temas, karakterleri hem birbirleriyle hem de kendi iç dünyalarıyla hesaplaşmaya zorlayan yoğun bir karşılaşmaya dönüşüyor.

        Tek perde ve 95 dakika süren “Geçmiş Diye Bir Şey Yok”, aile bağları, hafıza ve affetmenin sınırları üzerine düşündüren güçlü bir anlatı sunuyor. Oyunun uyarlamasını Ayşenur Nuhoğlu ve Miraç Taşcı üstlenirken, çeviri de Ayşenur Nuhoğlu imzası taşıyor. Oyuncu kadrosunda Ayşenur Nuhoğlu, Miraç Taşcı, Elif Su Ay, Fuat Kurt, Oktay Özdemir ve Said Dumankaya yer alıyor.

        Miraç Taşcı
        Miraç Taşcı

        Sahne arkasında ise disiplinlerarası bir ekip dikkat çekiyor: Koreografi ve hareket planı Beste Kahreman, müzik tasarımı Gözde Kumtepe, dekor tasarımı Ali Yiğit, ışık tasarımı Kayra Küpçük imzası taşıyor. Oyunun dikkat çeken unsurlarından biri olan koku danışmanlığı ise Merve Özyapar tarafından üstleniliyor. Reji, kostüm ve aksesuar tasarımları kolektif bir yaklaşımla hayata geçiriliyor.

        Prömiyerin ardından 16 Mayıs Cumartesi akşamı Şişli Tiyatrosu’nda ikinci kez seyirciyle buluşacak oyunun biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

