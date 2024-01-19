Geçmişten günümüze: Sizi şaşırtacak 9 genel kültür bilgisi
Dişi geyiklerin neden bebek ağlaması duyunca yanıt verdiğinden, ölmüş firavun Ramesses II'nin neden pasaporta ihtiyacı olduğuna kadar birçok genel kültür bilgisinin cevabını öğrenmek ister misiniz? İşte, sizin için ''vay canına, bunu bilmiyordum!'' diyebileceğiniz 9 genel kültür bilgisi...
Genel kültür; sadece tarih ve bilimle sınırlı olmayan, bireyin çeşitli konularda sahip olduğu bilgi ve anlayışı ifade eder. Geçmişten günümüze kadar birçok kültüre ve hayvana dair birçok bilgiyi öğrenebilirsiniz. İşte, göbek deliklerinin neden birbirinden farklı olduğu, kraliçenin iç çamaşırının nasıl çalındığı gibi sizi şaşırtabilecek 9 genel kültür bilgisi…
ÖLÜLERİN DE FRANSA PASAPORTUNA İHTİYACI VAR
1974 yılında, firavun II. Ramesses'in mumyasına, Paris'e uçabilmesi için geçerli bir Mısır pasaportu (ölümünden neredeyse 3 bin yıl sonra) verildi. Fransız yasalarına göre ülkeye canlı veya ölü olarak giren herkesin pasaport taşıması gerekiyor. Bunun üzerine Mısır hukümeti firavuna bir pasaport çıkardı ve onu "kral (merhum)" olarak etiketledi. Görseldeki gerçek pasaport değildir, temsilidir.
KRALİÇENİN İÇ ÇAMAŞIRINI ÇALAN ÇOCUK
Cardiff Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan doktor Jan Bondeson, Edward Jones konusunu araştırmak için 5 yıl harcadı ve sonunda şu bilgilere ulaştı: 14 Aralık 1838’de Buckingham Sarayı’nda gizlice yaşayan 14 yaşındaki Edward Jones, ilk seferinde kraliçenin iç çamaşırını aldı, üçüncüsünde mutfaktan yiyecek çaldı ve iki kez tahtta otururken yakalandı.
Ayrıca, kraliçenin iç çamaşırları pantolonunun içine tıkılmış halde yakalandı. Özel konsey tarafından gizlice yargılandı ancak ağır bir suç olmadığı için uzun süre cezaevine gönderilemedi. Bunların dışında, Avustrulya'ya sürgüne gönderildiği ancak sonrasında İngiltere'ye döndüğü biliniyor.
DİŞİ GEYİKLER BEBEKLERİN AĞLAMASINA İÇGÜDÜSEL OLARAK KOŞARLAR
Kanada'daki Winnipeg Üniversitesi'nden Susan Lingle ve Tobias Riedei; katır geyiği ve beyaz kuyruklu geyiklerin, insanlar da dahil olmak üzere kendi türleri dışındaki bebeklerin imdat çağrılarına yani ağlama seslerine, bu çığlıklar genç geyiklerle aynı frekans aralığında olduğu sürece yanıt vereceğini belirtti.
İNGİLTERE’DE ÖZEL KUZGUN MUHAFIZLARI VAR
Londra Kulesi kuzgunları, Büyük Britanya için özel bir sembolik anlamı olan siyah kuzgunlardan oluşan bir popülasyondur ve bu nedenle bu kuşlar devletin tedariğindedir. Bununla birlikte, bu kuşları beslemekten ve onları tehlikelerden korumaktan sorumlu özel kuzgun ustası muhafızları vardır.
HER İNSANIN GÖBEK DELİĞİ BİRBİRİNDEN FARKLIDIR
2012 yılında Plos One adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, bir kişinin göbeğinde yaklaşık 2 bin 400 farklı bakteri türü yaşar ve göbek deliğini benzersiz kılan da bu bakterilerin bileşimidir.
ODAYA GİRDİĞİMİZİ NEDEN UNUTURUZ?
Anahtarlarınızı almak için üst kata koştunuz ancak yatak odasına vardığınızda aradığınızın onlar olduğunu unuttunuz. İşte bu durumun bir açıklaması var; psikolog Tom Stafford, bir odaya neden girdiğinizi unutmaya "kapı etkisi" adı verildiğini söylüyor. Yani, başka bir odanın eşiğinden adım attığımız anda beynimiz, bir önceki odadaki düşüncelerimizi arşivler ve yeni odadaki izlenimler ve görevler için yer açar.
WASABİ DUMANINDAN YANGIN ALARMI GELİŞTİRİLDİ
Bir Japon şirketi, ses yerine wasabi kokusunu kullanan bir yangın alarmı geliştirdi. Bu sensör sayesinde sağırlar için wasabi kokusu yayan bir duman alarmı sayesinde insanların gözleri yaşarıyor. Duymayan insanlar üzerinde yapılan testlerde, koku burunlarına geldikten sonra neredeyse tüm deneklerin 2 dakika içinde uyandığı görüldü. Ayrıca, duman algılandığında alarm üzerindeki kırmızı ışık da yanıp sönüyor.
KUZGUNLAR HER ZAMAN YİYECEKLERİNİ PAYLAŞIR
Kuzgunlar neredeyse her zaman birlikte hareket eder ve elde ettikleri yiyecekleri paylaşarak herkesin biraz yemesini sağlarlar. Kuzgunlar bir leşin mevcut olduğunu fark ederlerse, kış aylarında bile onu kendileri için korumak yerine haberi yayarlar.
VOLKANİK KRATERİN ORTASINDAKİ ADA
Filipinler'de dünyanın en eşsiz yerlerinden biri olarak kabul edilen bir ada var: Luzon adasındaki Taal gölünde bulunan Vulcan noktası adlı küçük adanın içinde küçük bir ada bulunur ve bu ada, bir kraterin içindedir. Yani, Taal Gölü hem ana göldür hem de içinde krater gölü içeren bir adayı içerir.
Kaynak: USA Today, BBC, Plos One, Science News, CNET