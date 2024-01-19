Haberler Yaşam Geçmişten günümüze: Sizi şaşırtacak 9 genel kültür bilgisi

Geçmişten günümüze: Sizi şaşırtacak 9 genel kültür bilgisi Dişi geyiklerin neden bebek ağlaması duyunca yanıt verdiğinden, ölmüş firavun Ramesses II'nin neden pasaporta ihtiyacı olduğuna kadar birçok genel kültür bilgisinin cevabını öğrenmek ister misiniz? İşte, sizin için ''vay canına, bunu bilmiyordum!'' diyebileceğiniz 9 genel kültür bilgisi... Habertürk Giriş: 19.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:53 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Genel kültür; sadece tarih ve bilimle sınırlı olmayan, bireyin çeşitli konularda sahip olduğu bilgi ve anlayışı ifade eder. Geçmişten günümüze kadar birçok kültüre ve hayvana dair birçok bilgiyi öğrenebilirsiniz. İşte, göbek deliklerinin neden birbirinden farklı olduğu, kraliçenin iç çamaşırının nasıl çalındığı gibi sizi şaşırtabilecek 9 genel kültür bilgisi…

2 Şurada Paylaş!







ÖLÜLERİN DE FRANSA PASAPORTUNA İHTİYACI VAR 1974 yılında, firavun II. Ramesses'in mumyasına, Paris'e uçabilmesi için geçerli bir Mısır pasaportu (ölümünden neredeyse 3 bin yıl sonra) verildi. Fransız yasalarına göre ülkeye canlı veya ölü olarak giren herkesin pasaport taşıması gerekiyor. Bunun üzerine Mısır hukümeti firavuna bir pasaport çıkardı ve onu "kral (merhum)" olarak etiketledi. Görseldeki gerçek pasaport değildir, temsilidir.