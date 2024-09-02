Gediz Gençlik Kampı sınırları belirlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı'ndaki gençlik kampı tamamlandı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Gençlik Organizasyonları Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu, Kütahya Gençlik Hizmetleri Müdürü Ercan Şirin ve Gençlik Merkezi Müdürü Koray Akyol, Murat Dağı Gençlik Kampında incelemelerde bulunarak Gediz İlçe Müdürü Muhammed Keskin'den bilgi aldılar.

İncelemelerde acil ihtiyaçların giderilerek kampın bir an önce hizmet vermeye başlaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Gençlik Kampının sınırları netleştirildi ve Kütahya İl Müdürlüğü ekiplerince çit, kapı ve güvenlik önlemleri için gerekli koordinatlar belirlendi. Toplamda 63 bin 200 metrekarelik bir alan için tespitler yapıldı.