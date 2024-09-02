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        Gediz Gençlik Kampı tamamlandı, sınırları belirlendi

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı'nda yapımı tamamlanan gençlik kampında, Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticileri incelemelerde bulundu. Gençlik Kampının sınırları netleştirilirken, Kütahya İl Müdürlüğü ekiplerince çit, kapı ve güvenlik önlemleri için gerekli koordinatlar belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:36
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        Gediz Gençlik Kampı sınırları belirlendi
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde Murat Dağı'ndaki gençlik kampı tamamlandı.

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Gençlik Organizasyonları Daire Başkanı İsmail Çakıroğlu, Kütahya Gençlik Hizmetleri Müdürü Ercan Şirin ve Gençlik Merkezi Müdürü Koray Akyol, Murat Dağı Gençlik Kampında incelemelerde bulunarak Gediz İlçe Müdürü Muhammed Keskin'den bilgi aldılar.

        İncelemelerde acil ihtiyaçların giderilerek kampın bir an önce hizmet vermeye başlaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Gençlik Kampının sınırları netleştirildi ve Kütahya İl Müdürlüğü ekiplerince çit, kapı ve güvenlik önlemleri için gerekli koordinatlar belirlendi. Toplamda 63 bin 200 metrekarelik bir alan için tespitler yapıldı.

        Konu hakkında açıklama yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "Kampın hızlı bir şekilde hizmete açılması için tüm hazırlıkları tamamlıyoruz. Gençlerimizin güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kamp, bölgedeki gençlerimiz için önemli bir fırsat olacak ve gençlerimizin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak" dedi.

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        #Kütahya
        #gediz gençlik kampı
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