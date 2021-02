GeForce Now Türkiye hizmeti 15 Mart’ta herkese açılacak. Beta erişime dahil olacak kullanıcılar, ön kayıt sıralamasına göre öncelik sahibi olacak. Oyunseverleri sevindiren haber ise yüksek donanım gerektiren oyunları oynamak oyuncu dizüstü bilgisayarına, iyi ekran kartlarına veya yüksek performanslı işlemciler satın almasına gerek kalmıyor. GeForce Now özellikleri neler? GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar?

GEFORCE NOW ÖZELLİKLERİ NELER?

RTX ve DLSS gibi NVIDIA teknolojilerine destek

NVIDIA Ansel ile oyunlarınızın profesyonel düzeyde fotoğraflarını çekip, 360 derece görüntü, HDR ve stereo özellikli fotoğraflarla yakalayıp paylaşma desteği

Oyundaki önemli anları yakalama

Kendi oyun kütüphanenize (Steam, GOG, Epic Games ve Ubisoft) erişim

PC, Mac, TV, Chrome tarayıcı (beta),Chromebook, Android ve iOS cihazlardan erişim

GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Henüz servis için bir fiyat açıklanmadı ancak global aylık üyelik fiyatının 5.49 euro (yaklaşık 50 TL) olması, Türkiye’de sunulacak üyelik fiyatlarının 50 TL altında olması bekleniyor.